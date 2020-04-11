3月二手公屋註冊量及售價齊挫逾30%
2020年04月11日 13:55
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後市經濟不明朗，拖累本港二手公屋價量齊挫。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，3月二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄得64宗，較2月份的94宗，按月下跌約31.9%；成交金額涉及約1.73億港元，較2月約2.54億元，按月亦跌約31.8%。
隨着3月份二手公屋註冊「價」、「量」齊跌，拖累今年首季註冊宗數僅錄188宗，較去年同期224宗，按年下跌約16%；首季金額僅約5.05億元，按年亦跌約18.4%。
若以金額劃分，美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾稱，3月錄得註冊量最多的類別為300萬元或以下，涉45宗，按月跌約30.8%；逾300萬至400萬元則錄15宗，按月大跌約34.8%；至於逾400萬元僅得4宗，按月跌約33.3%。
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