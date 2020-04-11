中美貿易摩擦陰影未散　日企擴大海外業務擬「棄中取越」

日本企業進軍海外市場的步伐有放緩傾向。(Getty Images圖片)

日本貿易振興機構(JETRO)公布2019年度「日本企業海外事業展開相關問卷調查(JETRO海外經濟調查)」顯示，日本企業進軍海外市場的步伐有放緩傾向，且擴大業務時，揀選中國的比率大大下降，相反，選擇越南為投資對象的比率則錄得上升。

調查報告指出，就今後3年的海外市場進駐策略，56.4%企業「計劃加大進駐海外市場」，與2018年度相比減少0.7個百分點，基本持平。JETRO海外調查部的國際經濟課長米山洋直言，受中美貿易摩擦的影響，企業預視前景不明，故投資轉趨謹慎。

調查又發現，各個行業之中，以製造業進軍海外的意願跌幅最為顯著。目前在海外設有基地、將進一步擴大進駐的企業中，電子機械廠商進軍海外意欲跌至38.5%，與2018年度相比減少12個百分點；精密機械廠商亦下降10.2個百分點，至到32.9%。

日本企業除了進駐海外市場意欲驟降，對投資地區的取態亦有所不同。在海外設有基地、將進一步擴大進駐的企業中，劍指中國的企業的比率減少7.3個百分點，大減至48.1%，為2年來首次低於50%，且創有數據以來新低。

相反，回答欲投資越南的企業則增加5.5個百分點，增至41%，首次超過40%。與中國的差距由2018年度的19.9個百分點，縮小至僅約7.1個百分點。

究竟越南有何優勢？日本企業回答「市場規模·成長性」的佔比達86.1%最多；另指當地「客戶集中」、「採購容易」等的企業亦較2013年度數字上升。

是次調查於2019年11至12月期間進行，訪問了9,975家企業，其中接獲3,563家企業(2,990家為中小企業)的回覆，但調查並未涵蓋關於新型冠肺炎疫情的有關問題。

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