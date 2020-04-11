【糧食危機】越南4月恢復出口40萬噸白米
2020年04月11日 15:31
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(Getty Images圖片)
全球第三大白米出口國越南，早前暫停簽署新的白米出口合約，掀起外界對全球糧食的恐慌。不過，越南貿易部於網站表示，本月將恢復出口40萬噸白米，貿易部長陳俊英稱當局將確保維持當地的白米生產鏈。越南總理阮春福則表示會嚴格管制白米付運，以確保國家糧食安全。
越南貿易部未有透露5月或今年稍後的白米出口量，該部門早前建議4及5月均出口40萬噸白米，只及去年同期的60%水平。
無論如何，越南最新出口決定料獲當地最大白米買家菲律賓歡迎，後者計劃向東南亞供應商或其他來源如印度和巴基斯坦，採購30萬噸白米，並擬動用6億美元提升當地糧食自給自足的程度。
越南出口商今年有167萬噸已簽訂的白米尚未出口，該國今年首季的付運量為140萬噸，按年增長1.1%，但3月則按年減少30.2%至48萬噸。
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