波音聘投行諗計集資巧取華府援助

737 Max危機未除之際，新冠肺炎對航空業帶來前所未有的挑戰，令美國最大飛機製造商波音公司的財政壓力愈來愈大。外媒報道，波音已聘請投資銀行Lazard及Evercore，協助分析以取得美國政府援助及從私人市場融資。

分析員估計，除聯邦政府援助外，波音今年或需集資最多200億美元。波音行政總裁David Calhorn早前已表示不希望華府直接入股公司股權。

據悉，波音擬盡量從私人市場融資，避免取得的聯邦政府援助會附加條件，方案之一是要求美國財政部買入數十億美元波音發行的債券，其餘資金需要從私人渠道籌集如私募基金。

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