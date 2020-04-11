新冠肺炎：美國人平均月花288元在家串流煲劇

新冠肺炎肆下，在家串流煲劇成為很多人的主要娛樂。外媒一項調查顯示，美國人平均每月花費37美元(約288美元)訂閱串流視頻服務，去年11月數字只有30美元。調查亦顯示，新訂閱用戶中，以有子女的家庭，或在家工作的人士為主。

迪士尼周四表示，旗下視頻串流服務Disney+推出5個月以來，月戶數目已突破5,000萬，公司原先估計到2024年底，用戶將升至介乎6,000萬至9,000萬。

不過，疫情導致節目製作停頓，將對視頻服務商增加新內容方面帶來重大挑戰。富國銀行分析員指出，倘沒有新原創節目，訂戶難以持續增長甚至流失，這對一些新加入者或片庫不足的視頻服務商十分不利，如蘋果公司(Apple Inc)的Apple TV+。

此外，調查機構Kagan調查顯示，約37%受訪家庭稱，一旦因疫情而失去工作，將會取消串流服務。

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