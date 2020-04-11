業主降價37萬 區外上車客即睇即買豐景園兩房戶

中原地產屯門兆康站分行資深分區營業經理劉月華稱，最近樓市回暖，加上減息，上車客紛紛四出覓盤，屯門區內低於500萬港元的盤源較為搶手。

其中豐景園5座低層8室，實用面積301方呎，兩房間隔，附有新淨裝修，業主原先開價465萬元，近日獲外區上車客參觀，並即睇即時洽購單位，業主見買家具誠意，願意減價37萬元或8%，終以428萬元成交，平均呎價14,219元。

原業主於1990年以約35.94萬元買入單位，數年前全屋大翻新，現時沽出單位，帳面獲利約392.06萬元或11倍。

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