新冠肺炎：面對現實！日本消費者擁抱網購電子支付

日本消費者及企業向來十分保守，抗拒採用電子支付及其他零售新科技，令當地網購比率是發達國家中最低。據日本政府的2018年最近數字顯示，當地只有7%交易於網上進行，比率遠低於中國超過20%，亦低過很多歐美國家。但有分析認為，新冠肺炎疫情將改變日本消費購物形態，網購將愈來愈普及。

為控制疫情蔓延，日本首相安倍晉三較早前宣布東京及6個其他地區進入緊急狀態，大型商場及百貨公司暫時關門，只有便利店和超市等提供必須服務的店舖繼續營業。

野村總研研究員Takashi Mori表示，今次疫情令很多日本人首次發現網購的好處，相信疫情好轉後，仍會有更多人選擇網購。他指出，一項3月中的調查顯示，當時疫情並不太嚴重，只有10%受訪消費者稱進行網購，但到4月，數字已見上升，尤其是東京地區。

瑞信分析員最近報告亦提到，「三一一」地震後，日本的消費型態已略為改變，電子商貿的市佔率有所提升。

事實上，網購新趨勢開始反映在銷售數字上。日本百貨公司3月份銷售錄得雙位數字跌幅，但網購收入則錄得進帳，尤其是美容產品表現最突出，服裝零售商United Arrows亦指3月網購收入急升24%，但店舖收入則急挫39%。

此外，另一上月進行調的查顯示，12%受訪者擔心使用現鈔和硬幣，可能會感染病毒，這或加速當地使用電子支付。

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