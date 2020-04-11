【疫市商機】英特爾：手提電腦晶片訂單增

新冠肺炎疫情下，企業紛紛讓員工在家工作，帶動個人電腦銷情。全球最大個人電腦處理器生產商英特爾行政總裁斯旺在訪問中透露，公司首季手提電腦晶片訂單增加，原因是父母在家需使用電子設備包括個人電腦繼續工作，子女亦要繼續學業。

斯旺又指伺服器晶片需求亦受惠，因為需要更昂貴的晶片改善系統，聯繫在家工作的員工。

英特爾將於4月23日公布首季業績，該公司1月疫情爆發前預測，首季收入約190億美元。

他透露英特爾原本已預期今季需求強勁，故廠房已加快生產零件，並正努力說服當局，指公司的生產是必須的，希望豁免暫時關閉。

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