【深度解構】美俄沙特轉撐石油減產的政治盤算

新冠肺炎嚴重衝擊各地經濟活動，全球石油需求出現嚴重過剩，觸發國際油價大冧，終於迫使三大石油生產國美國、俄羅斯及沙特阿拉伯的領袖，破天荒合作聯手減產。

【特朗普爭取連任】

美國大選於今年11月舉行，爭取連任的總統特朗普原先認為低油價可令消費者受惠，會有利自己選情。但如今油價過勢過急，可能導致大量在產油州份的工人失去工作，亦會失去石油公司「金主」的支持。他早前一度威脅徵收進口石油關稅，並下令加快注滿戰略石油儲備，以支持本地石油業。

特朗普早前介乎沙特與俄羅斯之間的石油大戰，致電兩國領袖，最終促成今次具廣泛參與的緊急會議。雖然墨西哥不滿減產幅度過大，恐令整個減產行動告吹，但特朗普再次介入，揚言會為墨國的減幅「包底」，但沒有交代詳情。主張自由市場的美國沒有同意任何減產配額，但能源部長估計，到今年底，低油價將自然地導致美國產油量減少每日200萬桶。

【普京爭取修憲延長任期】

俄羅斯總統普京也錯判形勢，原先以為俄國較沙特更能應付低油價，更相信美國頁岩油業才是最大輸家，所以拒絕向沙特王儲薩勒曼讓步，雙方關係變為惡劣，爆發減價戰及增加供應。

不過，石油收益佔俄羅斯政府財政預算三分之一，經濟動盪將影響民眾對普京的支持度，3月份便跌至63%，創2013年以來新低，而普京正爭取修改憲法，令他任期延長至2036年。

隨着油價急跌，原本支持拒絕減產的俄羅斯石油公司亦開始轉軚，普京3月30日與特朗普通電後，稱俄國準備與沙特達成新的減產協議。

【薩勒曼鞏固權力】

薩勒曼率先挑起與俄羅斯的石油大戰，但這卻嚴重打擊他的改革大計，因為石油佔當地政府大部分收入，油價急跌將影響該國投資基建及其他令經濟多元化的計劃。薩勒曼亦要鞏固本身的繼承人地位，最近繼續忙於清除異己。

事實上，沙特的政治及財政形勢較俄羅斯及美國惡劣，而新冠肺炎疫症亦在沙特蔓延，有報道指，有近200名王室人員受到感染。

據悉，薩勒曼近日要求顧問設法刺激沙特經濟，並討論削減政府部門預算最多3成。沙特本周單方面宣布向也門的武裝分子停火兩周，似乎希望盡快結束這場勞民傷財的軍事行動，惟最有效改善財政的方法還是盡快令油價回穩。

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