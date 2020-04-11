Facebook朱克伯格去年保安私人交通開支逾1.8億

外電報道，Facebook(Fb)披露的文件顯示，公司去年花費在行政總裁朱克伯格及其家人的保安和交通開支達2,340萬美元(約1.82億港元)，分別多過2018年及2017年的2,000萬及910萬美元。至於朱克伯格的基本薪金維持1美元。

Fb亦披露營運總監桑德伯格去年薪金，由2018年的84.3萬美元增至87.5萬美元，期內花紅由63.8萬美元升至90.2萬美元。此外，桑德伯格獲發放的股份獎償，由2018年的1,842萬美元，增加至1,967萬美元。

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