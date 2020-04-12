鄭勤龍：港交所宜中長線部署

「小畜」卦的本意為畜養獵物，所以「畜」也是「蓄」的本字，引伸為儲蓄和積少成多的意思。在目前為止，港交所在上周四的股價仍然受壓於50天和250天的移動平均線，一般而言，小畜卦的增長是比較緩慢的，因此若然在短線其股價回落，投資者或可考慮逐少吸納作中長線部署。

「大壯」卦的本意為壯大，據資料顯示，儘管環球經濟和投資市況受到新冠肺炎病毒的拖累，然而港交所在今年首季的新股融資額仍排名於全球第五位，加上港交所今年在疫情爆發後，指數雖然下跌了不少，但成交量卻有增無減，平均每日有千億以上的成交量，反映投資者的資金仍然充裕，準備隨時入市撈底。

綜合卦象和基本分析，相信港交所的前景仍然樂觀，不排除港交所的股價在疫情受控後將迎來強勁復甦。

玄學金融家 鄭勤龍

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