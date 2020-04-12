新冠肺炎：調查料美國第2季損失458萬個就業機會

美國已成為新冠肺炎疫情重災區，經濟活動大受打擊。全美企業經濟協會(NABE)最新調查指出，美國經濟「已經衰退」，今年中前美國失業率將一路飆升至12%，單是第二季就會損失458萬個就業機會。

NABE近日訪問45位經濟學家，結果顯示新冠肺炎疫情將導致美國今年第一季國內生產總值(GDP)萎縮2.4%；第二季GDP跌幅可能高達26.5%。

NABE會長杭特(Constance Hunter)表示，受訪者皆認為美國經濟已經步入衰退期，而且將會持續衰退。美國近日公布的經濟數據已顯示，疫情重創就業市場，導致3月失業率從前一個月的3.5%升至4.4%。NABE調查經濟學家的結果進一步預測，今年中前美國失業率將一路飆升至12%，單是第二季就會損失458萬個就業機會。

他指出，即使到了明年底，美國就業市場頂多救回200萬個就業機會；換言之，明年底前美國依舊損失250萬個職位。

【科技公司亦大手裁員】

以為新冠肺炎對零售、飲食、航空、娛樂等行業打擊較大，實情是不少科技公司都開始撐不下去，要大手裁員縮減成本。根據統計，美國目前已有200多家科技公司裁員，總共逾1.8萬人。

外媒報道，評論網站Yelp於9日宣布裁員1,000人，另1,100人強迫休假。網上訂票平台Eventbrite則裁員45%，500多人受影響。軟體開發商Toast也宣布裁員1,300人。這些裁員消息都顯示疫情已經對於各行各業造成嚴重損失，科技企業也不例外。

專門收集科技企業裁員數據的數據服務商Layoffs.fyi指出，這是自3月初以來，科技業公布的4次最大規模裁員中的3次。根據統計，共有200多家公司報告裁員逾1.8萬人。

與勞工部公布的上周申請失業救濟的660萬人相比，這一數字幾乎是冰山一角。單是零售業，商店和餐館就有130萬人因店家關門被迫休假。Layoffs.fyi創辦人Roger Lee警告：「情況還會愈來愈糟。」

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