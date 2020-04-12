曜熊理財：全球經濟何時重啟？

全球新冠肺炎確診人數不斷上升，英國首相約翰遜亦進入了重症監護室。全球今年經濟可能萎縮3%至6%，這個預測是基於疫情或導致經濟活動最多中斷6周的假設。目前，各大經濟體今年上半年主要時間處於封閉狀態，失業潮及經濟衰退將難以避免。

全球經濟何時重啟？目前中國經濟已重啟。至於美國，美國首席經濟顧問庫德洛曾表示，可能在一個月到兩個月內實現經濟重啟。根據1918年以來的流感大流行歷史，防控疫情較嚴峻的城市在疫情結束後的製造業出產指數、就業人數和銀行資產都相對大幅反彈，從中期看經濟並未遭受不利影響。

全球經濟國家均採取行動扶持經濟和穩定市場信心。美國政府將通過直接發放現金補貼、增加失業救濟金、減稅、貸款援助等多種方式為家庭和企業提供援助。

中國即將加大復工復產政策落實力度，加強對困難行業和中小微企業扶持，着力擴大國內需求，有序推動各類商場、市場復工復市，促進生活服務業正常經營，積極擴大居民消費，加快推進投資項目建設，形成供需良性互動。

未來6個月，上市公司將公布第一季及半年業績，業績一定不會理想，當中汽車及零售業首當其衝，會不會有大型企業出現危機仍是未知之數，加上疫情可能出現變數，香港基金有機會再試低位。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉

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