陳茂波：撤辣恐刺激樓市炒風　密切留意負資產情況

香港樓市受新冠肺炎疫情打擊，樓價已步入跌軌，不少意見認為應盡快撤銷辣招。財政司司長陳茂波周日(12日)在電台節目表示，政府一直緊盯物業巿場，住宅物業巿場跌幅仍然有限，屬於有序調整，樓價仍然很高，很多人想置業都不容易，所以現時不是放寬需求管理措施的時候，以避免巿場錯誤解讀，一窩蜂將樓價炒上去。

不過，他承認負資產情況會有所增加，但認為速度和幅度，都會較金融風暴及沙士時輕微，重申當局會密切留意情況。

對於政府推出兩輪防疫抗疫基金救亡，陳茂波在其網誌表示，經濟不景將影響今年的稅收和賣地收入，加上紓困措施，預料本年度的財政赤字將會大幅增加至2,800億港元或以上。

他表示，第二輪防疫抗疫基金規模1,375億元，估計對本地生產總值(GDP)提供2個百分點的緩衝，連同第一輪措施及財政預算案的紓困措施，涉款相等於生產總值近10%，力度與其他主要市場相近。他指，這些措施都是特殊環境下的特殊一次過措施，雖然令財政儲備由逾1.1萬億元，降到8,000至9,000億元左右，但仍相等於14至15個月的政府開支，他相信開支可以承擔，並指過往逐步建立的儲備是發揮作用的時候。

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