新冠肺炎：美國迪士尼4.3萬員工放無薪假 保留福利1年
2020年04月12日 12:41
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美國迪士尼逾半員工放無薪假。
因應新冠肺炎疫情，美國迪士尼世界主題公園宣布，將於下周日(19日)起讓4.3萬名員工放無薪假，期間會保留他們的保險福利，最長保留一年。迪士尼世界主題樂園共有7.7萬名員工，這是自疫情爆發以來，公司最大型的員工放無薪假行動。
美國的迪士尼園區及酒店已於上月中起關閉，原定下周日重開，期間公司如常向停工職員出糧，惟目前疫情仍然嚴峻，樂園重開無期。迪士尼世界是全美最大僱員群組，早前多個代表保安、音樂演奏家、遊樂場設施操作員等的工會已先後與資方達成類似協議。
受疫情打擊，迪士尼世界母公司華特迪士尼股價自2月下旬由140美元水平急跌至今年低位79.07美元，跌幅超過43%；之後跟隨大市反彈，上周四(9日)收報104.5美元，升3.4%。
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