峻瀅兩房戶728萬易主　原業主賺兩球離場！

利嘉閣地產分行高級聯席董事徐浩煇表示，該行新近促成將軍澳峻瀅1期7座高層C室成交，單位實用面積約499方呎，建築面積約659方呎，兩房間隔，望山景。單位於今年3月底月開始放盤，原業主開價750萬港元，經議價後減價22萬元或約2.9%，終以728萬元成功沽出，折合實用面積呎價約14,589元，折合建築面積呎價約11,047元。

據悉，原業主於2016年9月以約528萬元購入上述單位，現轉手帳面獲利約200萬元，物業升值約38%。

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