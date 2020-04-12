今年首季車位成交宗數按年跌16%　近7年新低

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首季純車位註冊量錄1,079宗，較去年同期的1,289宗跌約16.3%，並創自2013年第二季後的近7年新低。金額方面，今年首季純車位註冊個案涉及約22.9億港元，按年大跌約21%，並創自2016年第二季後的近4年新低！

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，若按金額劃分，今年首季逾300萬元車位成交個案較去年同期急挫約64.2%，錄174宗，並成為整體純車位註冊金額按年下挫的主要原因；與此同時，100萬至200萬元的成交按年亦下跌約17.7%，錄373宗。

反觀，200萬至300萬元的表現最好，今年首季相關銀碼錄320宗成交，按年急升約128.6%；100萬元或以下個案錄212宗，按年微升約1%。

若以今年首季錄得最多純車位註冊個案的項目計算，馬鞍山星漣海，錄164宗居首。居次席的是北角維港頌，錄111宗；而位列第三位的大埔海日灣則錄66宗。

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