各界促撤辣：溫鋼城指可助業主套現及市民上車

財政司司長陳茂波表示，目前樓價仍然很高，不是放寬需求管理措施的時候，以避免巿場錯誤解讀，一窩蜂將樓價炒上去。

中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城認為，香港經濟正在衰退，市民及中小企僱主的收入減少，手頭資金緊絀。政府現時撤辣既有助擁有物業且需要周轉的人出售物業套現，又能增加樓市供應，協助市民上樓，一舉兩得。

溫指出，當樓價回落兩成時，政府應分階段撤辣，包括額外印花稅及雙倍印花稅，鼓勵擁有多間物業的業主出售物業，增加樓市流動性，對經濟具刺激作用。他強調，政府應持續增加土地供應，紓緩年輕人上車難的問題。

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