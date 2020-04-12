廣源邨納米銀主盤3年未售出　叫價降至74萬

銀主盤量增加，當中包括納米單位。資料顯示，沙田廣源邨廣楊樓一個中低層單位，實用面積153方呎，銀主現於未補價第二市場以74萬港元放盤，呎價僅約4,837元。據了解，單位早於2017年已在市場放售，當時沒有樓契叫價78萬元，直至去年銀主集合整份樓契放售。事實上，由於納米單位買家向來以投資者為主，未補價市場一向罕聞成交，故上址放盤3年仍未售出。

此外，同項目廣橡樓中層單位，實用面積385方呎，亦由銀主放售，已補價自由市場開價約400萬元，呎價10,390元。第二市場則叫價約200萬元，呎價5,195元。

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