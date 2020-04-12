各界促撤辣：鄧聲興指政策應具前瞻性　忌亡羊補牢

財政司司長陳茂波周日(12日)在電台節目上，以目前樓價仍然高企為由，再度拒絕撤銷樓市辣招。香港股票分析師協會主席鄧聲興直指，香港財金政策的通病，往往是等問題爆發了以後才「做嘢」，政策缺乏前瞻性，不會去事先避免問題的發生。反觀美國早前在短時間內大幅減息及重推量化寬鬆，就是為了防止經濟急速下滑的出現。

事實上，香港目前很多經濟活動都停頓了，不撤辣會衍生了很多問題。例如非首次置業人士不能申請高成數按揭，但經濟下滑令資金周轉不靈，使已落訂的樓盤難以完成交易。另方面，業主如在目前經濟下需要套現救急，也會因為樓宇買賣成本高企而致物業難以售出，或因而導致債務違約的問題。

他又指，現時不少樓市辣招都過時落伍，例如在目前沒有內地人在香港炒樓的情況下，15%的買家印花稅(BSD)實在沒有需要。另外，若要樓價下調，第一步應考慮減多項樓市印花稅的稅率，交易成本下跌，自然會有更多業主願意放盤賣樓去增加供應。第二步應給予更多年輕人首次置業的按揭優惠，如放寬對他們的壓力測試等限制，政府應放眼看年輕人未來的收入逐步成長，而不是短期的資金緊絀。

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