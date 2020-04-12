【大行報告】大和料比亞迪3月汽車銷量跌幅收窄 維持買入評級

該行表示，新能源車銷量按年跌幅持續收窄，3月銷量為1.2萬輛，按年跌59%，較2月份按年跌81%有所改善。至於燃油汽車銷量則按年增長一成，主要由於運動型多功能汽車－宋Pro的強勁銷售抵銷房車及多用途汽車銷售下跌的負面影響。

該行預期，比亞迪的新款磷酸鋰鐵電池(LFP)將受消費者歡迎及有助公司保持在汽車電池行業的領先地位，未來為比亞迪重新評級的機會增加，現階段維持「買入」評級。

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