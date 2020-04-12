樓價UPDATES：屯門利寶大廈中層月租8000元

租金跌勢未停，細價樓跌得更急。屯門利寶大廈中層單位，月租僅8,000元租出，較疫情前同類型單位平租10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨50座為中層2室，實用面積約659方呎，三房間隔，望海景，一星期前放盤開價約1,100萬，買家則為外區換樓客，半年前開始物色單位，經洽談後，以1,050萬元購入單位，實用呎價約15,933元，原業主於1990年1月以約103.96萬元購入，是次轉售帳面獲利約956.04萬元，物業升值高達約910%。

●北角和富中心16座低層B室，實用面積843方呎，套三房間隔，望園景及池景，今年1月放盤，原叫價1,420萬元，減價80萬元，減幅5.6%，最終以1,340萬元沽出，實用呎價15,896元，原業主於2013年6月購入上址，當時作價996萬元，持貨至今將單位轉售，帳面獲利344萬元，單位近7年升值約35%。

●西半山豫苑1座低層E室，實用面積587方呎，兩房間隔，向西南，景觀開揚，以1,090萬元易手，實用呎價18,569元，原業主於2011年2月以680萬元買入單位，持貨9年帳面獲利410萬元，單位升值60%。

●南區坎角道74號單位，實用面積約1,431方呎，三房連套房設計，望海景，日前終以每月65,000元獲承租，實用呎租約45元，業主於1988年10月以約155萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約50厘。

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九龍區

●將軍澳峻瀅1期7座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望山景，今年3月底月開始放盤，原業主開價750萬元，經議價後減價22萬元或約2.9%，終以728萬元沽出，實用呎價約14,589元，原業主於2016年9月以約528萬元購入，持貨3年，轉手帳面獲利約200萬元。

●何文田太平閣低層C室，實用面積299方呎，兩房間隔，上月中放匙開價538萬元，現降價40萬元，以498萬元沽出，實用呎價16,656元，原業主於2014年12月以353萬元買入物業，持貨5年多，現沽貨帳面獲利145萬元。

●奧運站柏景灣7座低層B室，實用面積848方呎，套三房間隔，望內園及海景，以1,760萬元成交，實用呎價20,755元，原業主早於1999年11月以570萬元購入上址，持貨逾20年至今沽售，帳面獲利1,190萬元離場，單位期內升值近2.1倍。

●大角咀港灣豪庭9座中高層E室兩房戶，實用面積約371方呎，以約15,500元放租僅約2星期，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以14,500元租出，實用呎租約39.1元，新租客為專業人士，睇樓一次即決定承租。

●尖沙咀凱譽中層D室，實用面積349方呎，一房間隔，獲外區客承租，每月租金24,000元，實用呎租68.8元，對上2018年同類型單位曾以3.2萬元租出，是次低逾2成。

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新界區

●屯門利寶大廈中層D室，實用面積234方呎，剛以8,000元租出，實用呎租約34.2元，新租客見租金回落，決定搬出過獨立生活，而疫情前同類單位租金約8,800元水平，近期租金回落約9%。

●屯門啟豐園3座高層A室，實用面積414方呎，兩房一廳設計，新買家為區內客，以585萬元購入上址，實用呎價14,130元，原業主於2013年以約328萬購入，持貨6年多，單位轉手帳面獲利約257萬元。

●屯門居屋兆安苑F座低層1室，實用面積495方呎，兩房一廳間隔，新租客為區內客，以9,500元即睇即租，實實用呎租19.2元，如以同類型單位銀行估值約436.5萬作計算，該單位的租金回報率達2.6厘。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居8座中層E室，實用面積446方呎，兩房一廳設計，附設雅裝連傢電，可即租即住，終以月租10,500元租出，實用呎租23.5元，如以現時同類型單位的銀行估價約475萬作計算，該單位的租金回報率為2.7厘。

●東涌東環3B座中層11室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以12,000元租出單位，實用呎租約25.8元，業主於2015年2月以約491.2萬元購入，現出租物業享租金回報率約3厘。

●大圍盛世5座低層D室，實用面積752方呎，套三房間隔，以24,000元租出，實用呎租31.9元，業主於2012年以794萬元購入，是次租出單位可享約3.6厘租金回報。

●馬鞍山迎濤灣2座高層G室，實用面積515方呎，兩房兩廳間隔，原先開價730萬元，減價37萬元，減幅5.1%，以693萬元易手，實用呎價13,456元，原業主於2010年3月購入上址，當時作價288萬元，持貨10年至今轉售，帳面獲利405萬元，單位期內升值1.4倍。

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