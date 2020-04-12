太古城半個月劈170萬　比華利山別墅持13年都蝕逾260萬

收租業主劈價套現，鰂魚涌太古城再成交。中原趙鴻運表示，屋苑富天閣中層A室，實用面積760方呎，套三房間隔，上月底連租約叫價1,650萬元放盤，近日減價至1,600萬元，終獲區內用家洽購，終再降價至1,480萬元沽出，約半個月累減170萬元，呎價19,474元。

據了解，原業主2016年10月以1,350萬元，約3年半單位僅升值約9.6%。而一個為富山閣同面積及座向單位，1月曾售1,635萬元，期內樓價跌約9.5%。

●比華利山別墅約13年帳蝕逾260萬

大埔比華利山別墅過去約1個半月期間，已錄第5宗帳面蝕讓。市場消息透露，項目湖景道一幢雙號屋，實用面積約1,902方呎，向為收租物業，現時月租約4.5萬元。洋房去年底開價2,300萬元，減價400萬元，剛以1,900萬元售出，呎價9,989元。原業主持貨約13年，帳面蝕逾260萬元。美聯林奕俊稱，屋苑本月暫錄2宗買賣，平均實用呎價不足1萬元。

●終止租約方便睇樓！劈價48萬沽藍天海岸

復活節長假期間，東涌二手市連錄買賣。美聯吳惠斌表示，其中藍天海岸6座極高層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，約半年前連租約叫價698萬港元放盤。原業主為求出貨，近日與租客終止租約，方便安排睇樓，成功以650萬元沽出單位，呎價13,265元。

●邁亞美海灣一個月劈價近10%

二手業主加大議幅吸客。祥益黃慶德表示，屯門邁亞美海灣2座一個中層F室單位，望海景，實用面積442方呎，3月放盤開價約650萬港元。業主加大劈幅，累減約62萬元，獲區內上車客以588萬元承接，呎價約13,303元。原業主2010年以178萬元購入，持貨約10年，帳面賺410萬元。

該行古文彬稱，同區大興花園2期9座中層G室，實用面積447方呎，一月開價600萬元放售，前後累劈88萬元，獲區內上車客以512萬元沽出，呎價11,454元。

●等三個月！買家慳62萬購德福花園兩房戶

九龍灣德福花園4月已錄5宗二手買賣。美聯黃遠基指出，其中F座低層1室，兩房間隔，實用面積556方呎，1月時叫價850萬港元放售。有外區人士當時已睇樓，但被家人阻止入市。受市況影響，上址叫價近日調低至800萬元，並獲同一組客洽購，終再減至788萬元易手，呎價14,173元。據了解，原業主2014年6月以550萬元購入，持貨約6年，帳面賺238萬元離場。

●「暗標」形式沽緻藍天 兩年劈價逾兩球

二手買客搶平盤，將軍澳緻藍天「暗標」形式沽。中原伍錦基表示，上述單位為1座右翼低層A室，實用面積817方呎。2018年已開價1,280萬元放售。原業主近日見單位獲多組客同時出價洽購，決定一次過集齊5至6組準買家出價，日前終於公布以1,070萬港元售出，呎價13,097元。原業主持貨6年，帳面獲利309萬元，單位期內升值約40.6%。

●廣源邨納米銀主盤3年未售出 叫價降至74萬

銀主盤量增加，當中包括納米單位。資料顯示，沙田公屋廣源邨廣楊樓一個中低層單位，實用面積153方呎，銀主現於未補價第二市場以74萬港元放盤，呎價僅約4,837元。據了解，單位早於2017年已在市場放售，當時沒有樓契叫價78萬元，直至去年銀主集合整份樓契放售。事實上，由於納米單位買家向來以投資者為主，未補價市場一向罕聞成交，故上址放盤3年仍未售出。