新盤UPDATES：復活節假期多個新盤錄得成交
2020年04月12日 21:02
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復活節長假期間，多個新盤先後錄得成交，部分更屬特色戶買賣個案。
●The Carmel複式戶售2921萬元
根據一手銷售資訊網資料，永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel第1座一個複式單位，連一個車位以2,921萬港元售出。單位實用面積緣1,418方呎，另連591方呎天台，呎價20,599元屬項目新高。
●逸瓏灣8單日連售3伙
信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8今日連售3伙，全屬套三房以上大單位。其中1座2樓B室，實用面積794方呎，望泳池景，成交價1,126.2萬元，呎價約14,184元。另一個2座17樓H室，實用面積700方呎，售價993.12萬元，呎價14,187元。該盤4月至今共沽出13伙。開售後累售434個單位，套現逾39億元。
●復活節假期間嘉熙暫錄5宗成交
新盤市場於復活節假期間續錄成交，嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙暫錄5宗。而該盤為了讓住戶及參觀人士增添喜悅，於復活節假期(4月11及12日)送上鬱金香鮮花及造型氣球。
●明翹匯一房戶售557.3萬
佳明集團控股(01271)的青衣明翹匯再錄成交。單位為1座33樓G室，實用面積299方呎，一房間隔，成交價557.3萬元，呎價18,639元。
●WEST PARK暫累售45伙
興勝創建(00896)旗下長沙灣WEST PARK暫累售45伙。最新錄得23樓C室，實用面積333方呎，售價約731萬元，呎價約21,953元。