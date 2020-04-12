中東港口儲油設施爆滿　交易員被拒諸門外

全球原油供應氾濫，加上需求在疫情下急跌，中東主要原油交易樞紐的儲油空間已經見頂。位於阿聯酋富查伊拉的港口儲油設施營運商表示，已拒絕來自交易員和煉油商儲存原油和已煉製產品的要求，與一年前儲油空間充足的情況大不相同。當地提供約1,400萬桶商業原油儲存量，但遠少過沙特阿拉伯和阿布扎比為其國營油企所提供的儲油空間。

在沒有油庫可以租用的情況下，交易員在將買家與賣家配對時面臨很大挑戰。有分析員指，交易員可能需要停止接收原油，最終可能迫使產油商停產。

另有報道指，石油輸出國組織和聯盟產油國(OPEC+)周日繼續談判，冀化解沙特和墨西哥的僵局。其他成員正向沙特施壓，要求接受墨西哥較少的減產幅度。

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