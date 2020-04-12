白居二劈價成交 屯門兆畦苑累減115萬
2020年04月12日 21:10
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未補價第二市場居屋於長假期間，連環錄得多宗劈價成交。祥益胡志偉稱，屯門兆畦苑A座高層1室，實用面積485方呎，2019年11月放盤開價380萬元，累積減價115萬元，獲綠表客以265萬元購入，呎價5,464元。原業主1990年以27.75萬元購入。
該行黃肇雯亦稱，天水圍居屋單日連環錄白居二成交。其中天富苑A座中層8室，實用面積650方呎，開價550萬元，連減8口價，以468萬元沽，呎價7,200元。
另一宗為天盛苑N座高層6室，實用面積650方呎，減價38萬元，成交價560萬元，呎價8,615元
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