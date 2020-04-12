疫情打擊信用卡和貸款業務 美4大行首季撥備或大增

美國多家銀行和醫療護理公司即將公布首季業績，當中摩根大通、富國銀行和強生均於周二派成績表，為新一輪業績期揭開序幕，或可反映防疫措施對企業盈利、前景以至人手的初步影響。

整體而言，在3月份前，分析員預期美企首季盈利可錄得數個百分比增長。不過，隨着美國開始實施隔離措施，Refinitiv資料顯示，部分分析員預期企業平均首季盈利或跌8.1%，第2季勢更嚴峻，料盈利將大跌近20%。

銀行業則勢面對疫情打擊信用卡和消費者貸款業務的挑戰，首季貸款業務可能放慢，同時不良貸款可能增加。儘管業界曾表示會容許客戶延遲還款等，有助避免違約突然急增，但美國4大銀行，即摩通、美國銀行、花旗和富國首季仍可能需要為不良貸款撥備合共約64億美元(約499億港元)，較前一年大增21%。

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