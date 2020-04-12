社交媒體使用增　Fb廣告價未有受惠

儘管防疫隔措施下，人們需要留在家中，有更多時間使用社交媒體，但經濟滑坡令廣告商減少開支下，Facebook(Fb)的廣告業務受到影響，廣告收費不升反跌。

據使用Fb作為廣告平台的企業高管透露，Fb的廣告競投收費於2至3月間急跌，3月份在Fb用戶頁面出現1,000次廣告的收費較前一個月大跌15%至20%。管理逾1.3億美元Fb廣告開支的數碼推廣公司Wpromote，同期透過該公司在Fb買廣告的收費亦下跌約25%。

另一市場推廣公司4C Insights則指，雖然Fb廣告收費下跌近兩成，但3月份透過該公司在Fb和Fb旗下Instagram買廣告的總開支較前一個月增長2%。不過，相比之下，假設沒有疫情，相關增長最少應達10%。

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