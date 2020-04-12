鄺紫珊：經濟復原要等到2023

新冠肺炎疫情蔓延全球，封國封城讓全球多個行業陷入半癱瘓狀況，預期經濟可能要到2023年才能恢復原先水平，故相信也會影響來港企業上市表現，預期有部分企業也可能會延遲上市時間。

以2003年沙士及2008年金融海嘯對經濟打擊的經驗來看，是次新冠肺炎疫情即使可在下半年趨緩，經濟也可能要等到2021年第1季才會好轉，而到2023年才可恢復到本來的水平。

受疫情影響，除醫藥、生物科技等行業外，其他行業的業務及運作都因為疫情而大受影響。很多需要停工停產，生產成本亦因為缺乏材料、全球供應鏈中斷而大幅提高，更因民眾減少外出消費，產品賣不出去。由於短時間仍未能解決疫情，已預料企業的盈收將受到很大衝擊。

另外，本來打算來港上市的企業也很大程度上需要將上市時間推後。一方面因疫情未過，影響投資氣氛，企業財務數據及預期也可能因為疫情而需要有大幅調整，加上審計進度受阻等因素，令到上市進程及本來的融資計劃受到影響。

至於受衝擊的中小企業，今年也會減低非必要的支出，也可能會尋找新的商業模式。相信企業也會積極妥善利用政府紓困措施的資源，度過此艱難時期。

對於投資者而言，有危才有機，在經濟差時反而是尋找更好投資的機會。如果企業資質健全或相對不受疫情影響，這可能是發掘優質標的最佳時間。

市場始料不及的突發性事件於未來很可能會成為常態，全球風險性事件很可能會更頻繁出現，疫情讓民眾的生活形態改變，也讓各國及企業去重新檢視固有供應鍵及經營模式，建議企業趁機調整經營模式，在傳統商業模式上開拓新的商業機遇。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

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