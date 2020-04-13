東方日報B1：盈警潮殺到 慎防踩地雷
2020年04月13日 00:05
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今年大部分上市公司的業績疫市勢「走樣」。
新冠肺炎疫情大爆發，令全球經濟活動陷停頓，上市公司的盈利亦面臨挑戰。按香港交易所(00388)披露易資料統計，近月發出首季以至新一年度盈利預警的公司數目至少20間。分析員提醒，盈警潮已殺到，今年大部分上市公司的業績勢必「走樣」，投資者要慎防踩地雷，甚或拖累大市向下。
多間企業發盈警牽動市場神經，近月發出了首季盈利預警的公司就包括美團點評(03690)、瑞聲科技(02018)、合興集團(00047)及中國中車(01766)等。而發布截至今年2月底、3月底或8月底全年業績預警的公司則包括維他奶國際(00345)、先施(00244)、I.T(00999)及迅銷(06288)等。
當中基金愛股維他奶國際於3月下旬收市後發盈警，股價翌日更一度勁插13.7%。瑞聲科技公布盈警翌日股價亦曾大跌7.7%。至於疫情對餐飲及零售業的衝擊更是慘不忍睹，在內地經營吉野家及冰雪皇后的合興集團近日再公布首季銷售下跌。經營Uniqlo等品牌的日本服裝零售商迅銷亦料截至今年8月底止全年度盈利跌38.5%，至1,000億日圓。
耀才證券研究部總監植耀輝指，很多行業都受疫情影響，大部分板塊都有發盈警的風險，尤其是零售、餐飲、租務等首當其衝，料發盈警的公司陸續有來，影響投資氣氛。不過，不少公司的首季以至次季業績轉差，已屬市場預期之內，更重要是業績差的因素會否在其後的季度好轉。
不過，水泥和電訊股的業務穩定，投資者可考慮吼位吸納。
證券分析師譚朗蔚指，內地因應疫情而停廠停產，必定令零售餐飲、衣服鞋履、內房及手機設備等公司首季生意大跌。他提醒，「唔好貪平買本地零售餐飲股」，因自去年6月香港政局動盪，連帶今年新冠肺炎疫情雙重夾擊，個人遊減少來港消費，令本地零售餐飲業一沉百踩。他預期，短期內內地人來港消費情況不會有大改善，投資者不應過早憧憬第二季業績會有好轉，建議持貨者趁政府「保就業」措施出台時睇位沽貨。
但譚氏亦指，隨着內地陸續復工，投資者可以偷步買入前景較好的股份博反彈，尤其看好海底撈(06862)、李寧(02331)、安踏體育(02020)、龍湖集團(00960)、融創中國(01918)及世茂房地產(00813)等。
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