東方日報B1：盈警潮殺到　慎防踩地雷

當中基金愛股維他奶國際於3月下旬收市後發盈警，股價翌日更一度勁插13.7%。瑞聲科技公布盈警翌日股價亦曾大跌7.7%。至於疫情對餐飲及零售業的衝擊更是慘不忍睹，在內地經營吉野家及冰雪皇后的合興集團近日再公布首季銷售下跌。經營Uniqlo等品牌的日本服裝零售商迅銷亦料截至今年8月底止全年度盈利跌38.5%，至1,000億日圓。

耀才證券研究部總監植耀輝指，很多行業都受疫情影響，大部分板塊都有發盈警的風險，尤其是零售、餐飲、租務等首當其衝，料發盈警的公司陸續有來，影響投資氣氛。不過，不少公司的首季以至次季業績轉差，已屬市場預期之內，更重要是業績差的因素會否在其後的季度好轉。

不過，水泥和電訊股的業務穩定，投資者可考慮吼位吸納。

證券分析師譚朗蔚指，內地因應疫情而停廠停產，必定令零售餐飲、衣服鞋履、內房及手機設備等公司首季生意大跌。他提醒，「唔好貪平買本地零售餐飲股」，因自去年6月香港政局動盪，連帶今年新冠肺炎疫情雙重夾擊，個人遊減少來港消費，令本地零售餐飲業一沉百踩。他預期，短期內內地人來港消費情況不會有大改善，投資者不應過早憧憬第二季業績會有好轉，建議持貨者趁政府「保就業」措施出台時睇位沽貨。

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