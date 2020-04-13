潘梓生：需求有限　銅價難再上

市場在過去幾周因聯儲局積極印鈔而迅速反彈，風險情緒回升，股市、油價、基本金屬等商品都明顯反彈。有分析認為在中央銀行的積極貨幣政策下，股市易升難跌，並有望已經見底。在疫情仍未平復，經濟活動遠未回復正常之際，股市見底與否實在言之尚早，但在量寬的支持下，股市短期再出現恐慌的可能性也相對有限。

股市正處於牛熊之間，特別是美股在黃金比率反彈50%後，短期相信將好淡爭持。不過，經濟停頓短期難恢復，加上疫情過後全球化趨勢有望逆轉，相信經濟活動需要更長時間才能回復正常，並同時需要適應新模式。由於周期性商品不像股票般會分派股息，價格只會根據供求前景定義，在經濟活動難以好轉時，銅價等商品將難以出現明顯升勢。

疫情爆發後，銅價一度從高位累跌超過三成，不過近日市場情緒改善，銅價已從不足每磅2美元的低位反彈超過一成半。銅價在供應鏈斷裂的情況下需求非常有限，相信在現時好淡爭持的大環境下，銅價可能先於股市回落。銅價短期在2.23美元有一定的支持，但除非疫情明顯改善，否則銅價在近期整固後，可能需要再度下試2.1美元甚至更低。

盛寶金融(香港)高級市場分析師 潘梓生

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