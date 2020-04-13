郭家耀：中鐵建估值有提升空間

中國財政部表示，今年以來已提前下達2020年部分新增專項債券額度1.29萬億元人民幣(下同)。截至3月底，各地發行新增專項債券1.08萬億元，佔新增額度84%；發行規模同比增長63%，預計約提前2.5個月完成既定發行任務。

各地發行新增專項債券實際用於項目8,255億元，佔發行額的77%。整體上發行進度和資金使用進度進一步提前，有利於加大宏觀政策調節力度，及早發揮作用對沖疫情影響。

財政部指出，地方政府專項債券資金投向上，繼續重點用於國務院常務會議確定的重大基礎設施項目建設，主要包括交通基礎設施、能源項目、農林水利、生態環保項目、民生服務、冷鏈物流設施、市政和產業園區基礎設施等七大領域。同時，結合疫情防控和投資需求變化等適當優化投向，將國家重大戰略項目單獨列出、重點支持；增加城鎮老舊小區改造領域，允許地方投向應急醫療救治、公共衞生、職業教育、城市供熱供氣等市政設施項目。同時，專項債不用於土地收儲和與房地產相關的項目。

根據市場分析預計，假設今年專項債新增規模約3.5萬億元，預計全年提升基建投資1.9萬億元。根據全口徑基建投資完成額測算，對基建投資的帶動可達10%左右。其中，新基建投資總規模可望達萬億元，拉動當年固定資產投資增長0.7個百分點。中央加快專項債發行，有利基建盡快啟動，推動整體經濟表現復甦。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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