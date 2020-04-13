OPEC與俄羅斯等產油國達協議　未來兩月每日減產970萬桶原油

石油輸出國組織(OPEC)與其他非OPEC產油國，包括俄羅斯，周日(12日)同意在5月和6月每日減產970萬桶原油，等於全球供應約10%，以穩定油價。這也是OPEC+機制成立以來達成的最大規模減產協議，但略低於最初計劃的1,000萬桶的規模。

油價大戰畫上句號，亞洲交易時段，國際油價先升後跌，布油一度飆7.97%，高見每桶33.99美元，惟其後蒸發升幅，倒跌0.19%，報31.42美元；紐油亦曾漲8.7%，高見24.74美元，最新亦倒跌0.13%，至22.73美元。

此前沙特與俄羅斯等國在上周四(9日)舉行的OPEC+機制緊急會議上達成初步減產意向，計劃於5月和6月每日減產原油970萬桶，但墨西哥不滿意自身的每日40萬桶的減產份額，表示僅願意每日減產10萬桶，導致協議未能生效。在最新一次的會議中，與會各國同意將墨西哥的減產份額降至每日10萬桶。墨西哥總統奧夫拉多爾早前曾稱，美國總統特朗普同意由美國彌補墨西哥不足的減產量。

按照協議，減產計劃從2020年5月開始實施，為期2年，並將在2021年12月由相關國家進行再次審核。計劃分為3個階段，其中2020年5月至6月將每日減產970萬桶，2020年7月至12月將每日減產800萬桶，2021年1月至2022年4月將每日減產600萬桶，其中沙特和俄羅斯兩國將在每日1,100萬桶的產量基準上減產，而其他國家的減產則以2018年10月的產量為基準。

新冠肺炎打擊全球經濟，令全球石油需求量大減。俄羅斯和沙特阿拉伯爭奪市場，令原油價格大跌，油價曾跌至20美元(約156港元)一桶。OPEC+機制成立於2016年，由沙特主導的OPEC和俄羅斯等非OPEC產油國共23個國家組成，但全球產油第一大國美國，以至中國、加拿大、英國和挪威等產油國都未參加這一機制。

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