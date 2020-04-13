【石油大戰】分析指OPEC+減產規模　不足彌補疫情需求損失

石油輸出國組織及盟友產油國(OPEC+)同意在5月和6月每日減產970萬桶原油，高盛認為，假設OPEC核心成員5月份完全履行減產協議，其他成員履約率50%，OPEC+的產量實際上僅比2020年第1季減少每日430萬桶。

高盛指出，雖然達成協議，但自願減產仍然太少並且太遲，無法避免儲油設施裝滿，低油價將迫使所有產油國為石油市場再平衡努力，最終反映自願減產幅度不足以彌補新冠肺炎疫情衝擊導致的4至5月份日均需求損失1,900萬桶。

至於每日減產970萬桶原油，高盛指該減產規模意味着產量將較OPEC+ 4月份宣稱的水平每日下降1,240萬桶，但與2020年第1季相比，僅每日下降720萬桶。

該行重申，隨着儲油設施裝滿，內陸原油價格將在未來幾周進一步下跌，短期20美元每桶的價格預測存在下行風險。

另外，花旗分析師認為歷史性減產將對下半年油價產生重大影響，但協議太遲達成，難以阻止3月中旬到5月下旬超過10億桶的超級庫存形成，從而壓低現貨油價。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200