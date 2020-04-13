陳鳳珠　基本面弱　恒指24600料遇阻

人行繼續加大貨幣政策支持力度，且市場憧憬各國央行將持續救市，令風險胃納略為提升。不過，由於環球經濟基本面仍然疲弱，預期恒生指數於早前的下跌裂口底部24,600點水平有較大阻力，大市短線走勢將反覆波動。

聯儲局前主席伯南克及耶倫均認為美國的經濟將大幅收縮，其中耶倫估計美國的次季經濟將收縮13%，衰退或會持續，而失業率將升至13%水平或以上，而伯南克則認為美國的次季經濟可能收縮最少30%，且經濟要數年時間才可以恢復，未來仍可能需要更多的財政及貨幣刺激政策來支持。由此可見，今次疫情重挫美國經濟，儘管美聯儲已將利率降至接近零的水平，亦推出無限量寬措施，但預期美國的經濟損害程度尚未完全顯現，未來企業盈利或就業情況有機會轉差，因此要留意美國或會進一步推出救市措施。

至於內地的經濟活動已逐步恢復，而內地將公布一系列3月份及首季的經濟數據，預期3月份的情況或會按月改善，但首季經濟增長將備受市場關注。市場繼續憧憬兩會的召開，預期屆時將會有更多財政政策出台，同時或會對今年經濟增長預測或發展定下目標。

另外，財政部表示3月份全國地方政府債券發行為3,875億元人民幣，當中專項債券發行達到1,542億元人民幣，佔比接近四成，而首季的全國地方政府債券發行共16,105億元人民幣。預期今年地方政府債券發行總額維持較大規模，以支持經濟發展。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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