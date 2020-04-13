亞洲股市：日韓股偏軟　香港澳洲假期休市

石油輸出國組織及盟友產油國(OPEC+)同意在5月和6月每日減產970萬桶原油。美股三大期貨齊跌逾1%，亞洲主要股市亦偏軟。

日本日經225指數跌242點或1.24%，報19,256點。該國3月貨幣存量M3按年增長2.7%，預期升2.4%，前值升2.5%。貨幣存量M2按年增3.3%，預期升2.9%，前值升3%。

南韓首爾綜合指數跌13點或0.7%，報1,847點。該國4月1至10日出口按年下跌18.6%，進口跌13%，晶片出口跌1.5%。

三星電子跌1.4%。台灣媒體引述消息報道，三星決定將液晶面板訂單交給鴻海旗下的Sharp和群創。

香港及澳洲假期，金融市場休市。

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