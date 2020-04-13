陳樂怡　科企龍頭可分段收集

市場對海外疫情受控趨向樂觀，大市氣氛好轉。環球股市上升，港股亦受惠，恒生指數重上24,000點水平。展望未來，中央近期再度降準，市場亦預計期內將進一步調低利率。此外，預期將推出更多針對性的財政刺激政策，以推動實體經濟未來數季回升，及抵銷海外需求下跌的影響。預期港股仍處於反覆回升的走勢。恒生指數初步支持上移至23,800點。

在過去2至3周，大市回穩，不少股份在早前急跌後，近日出現明顯反彈。然而，由於疫情對全球經濟帶來重大衝擊，加上疫情亦可能會影響未來生活方式，預料環球經濟只會緩緩復甦。因此，不同板塊的表現差異，將更加明顯。

另外，內需概念值得留意，企業盈利較少受到外圍影響，而且個別行業獲政策扶持，如汽車股。據乘聯會資料顯示，3月乘用車批發銷量按年跌50%。分開每周表現來看，3月日均批發銷售跌幅逐步收窄，跌幅由首周的68%，收窄至第4周的33%。近期不同城市推出政策鼓勵汽車消費，市場憧憬第2季推出全國性的政策，例如降低汽車購置稅等，將會更有力支持行業復甦。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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