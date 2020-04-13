A股快報：兩市受壓　融資餘額少65億人民幣

滬深三大指數齊低開，滬綜指低開12點或0.43%，報2,784點；深成指低開72點或0.71%，報10,225點；創業板指低開20點或1.03%，報1,929點。

中國人民銀行連續第8個交易日不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0300，較上日上調54點子。

截至周日(12日)，上交所融資餘額報5,521.23億元人民幣(下同)，按日減少30.09億元；深交所融資餘額報4,857.84億元，按日減少35.57億元；兩市合計10,379.07億元，按日減少65.66億元。

內地傳媒報道，隨着A股上市公司2019年年報陸續放榜，交易所對2019年年報的審查力度在加大。據Wind數據統計，截至周日，兩市已有30股收到交易所下發的年報問詢函。從問詢的問題來看，圍繞業績真實性、持續盈利能力等展開。

另外，容百科技和杭可科技在提交給上交所的公告顯示，上周五(10日)收到中證監下發的行政監管措施決定書，因公司在申請科創板首次公開發行的招股說明書中信息披露存在問題，在1年內不得公開發行證券。

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