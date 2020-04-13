陳政深　港股反彈力備受考驗

港股上周表現強勢，恒指假前收於24,300點，技術上看好。恒指自1月份的高位29,169點，跌至3月低位21,139點，其反彈黃金分割為24,206點，指數一直嘗試企穩其上，惜走勢反覆。儘管目前所見，指數有一定韌力，惟從整個跌浪審視，指數必須連續兩星期收於其上，又或是重上50%與50天線所在，即25,154點方可真正言穩。

尤其是，港股踏入4月份之後，只有兩個交易日的成交金額超過1,000億元，反映上破動能不足，因此現階段只宜視作中線的技術性反彈。

宏觀因素上，隨着多國政府已部署放寬禁足限行措施，以挽救已告停頓的經濟，投資市場的氣氛確略為回暖；然而不要忘記，受疫情重創的經濟，仍然需時復原。上周國家領導人表明復工復產及經濟社會發展，正面臨來自復工復產的新困難及新挑戰，但與此同時，會議同時要求各級黨委政府千方百計創造有利於復工復產的條件，以及着力擴大國內需求。

事實上，三大評級機構，今年首季對中國企業下調評級的數量，已達2010年有數據以來的最高，反映在經濟面臨壓力的同時，企業亦都面對融資成本及難度上升的局面。

個股方面，投資者短線可留意汽車銷售股。事關據乘聯會的數據，內地上月23至31日的一星期，日均乘用車銷量為5.39萬輛，數字明顯比第3周的2.58萬輛以至首周的1.63萬輛改善，短線可視之為板塊的催化劑。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深

(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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