【星期二．炒啲乜】假後復市投資點做好？專家咁講...

新冠肺炎疫情繼續肆虐美國，紐約州更是全國重災區，而美國對上一周的首次申領失業救濟人數超預期，達660.6萬個，過去3周累計人數已超過1,500萬。紐約牛津經濟研究院首席美國經濟學家Gregory Daco直言，就業市場已進入創傷期，料4月失業率將飆升至14%。

面對疫情嚴重衝擊經濟，美國聯儲局上周四(9日)再出手救市，進一步釋放2.3萬億美元約17.9萬億港元)貸款，舉措刺激美股做好，三大指數升0.77至1.45%，美股上周五(10日)因假期休市。

不過，國際貨幣基金組織(IMF)最新預期，今年全球會面臨上世紀1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。IMF總裁格奧爾基耶娃稱，前景展望面臨「極大的不確定性」，若病毒大流行持續時間延長，前景可能惡化。

至於內地3月全國居民消費價格指數(CPI)按年升4.3%，略遜預期，但3月新增人民幣貸款2.85萬億元，高過市場預期的1.8萬億元人民幣。A股表現反覆，滬綜指再跌穿2,800點；而港股穩升，重上兩萬四關，全周累漲1,064點或4.5%。市場憧憬恒指進一步向上突破。

假後復市，市場焦點離不開疫情的進展如何影響全球經濟，而內地本周將公布貿易及國內生產總值等重要經濟數據。面對市場走勢千變萬化，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【鄭勤龍 港交所宜中長線部署】

2、【曜熊理財 全球經濟何時重啟？】

3、【陳鳳珠 基本面弱 恒指24600料遇阻】

4、【郭家耀 中鐵建估值有提升空間】

5、【陳樂怡 科企龍頭可分段收集】

6、【潘梓生 需求有限 銅價難再上】

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