【全球攬炒】南韓4月首10天出口按年跌18%　貿易逆差24億美元

南韓4月首10天出口按年減少18.6%，至122億美元。開工日數持平至8.5天，日均出口額同樣減少18.6%。

從出口項目來看，半導體跌1.5%、乘用車跌7.1%、石油製品挫47.7%、無線通訊設備瀉23.1%、汽車零件跌31.8%。向中國出口跌10.2%、美國跌3.4%、歐盟挫20.1%、越南跌25.1%、日本跌7%、中南美挫51.2%，和中東地區跌1.2%。

期內，進口額按年減少13%，為146億美元，貿易逆差約為24億美元。從進口項目來看，信息通訊設備和天燃氣進口分別增加8.5和4.1%，原油、半導體、機械類、煤炭進口分別減少18、5.4、11.9和40.7%。由美國進口跌22.4%、歐盟跌20.9%、日本跌15.2%，和中東地區跌11.9%。

分析認為，4月首10天出口按年減少可能是因為受新冠肺炎疫情影響。

另外，今年3月南韓出口按年減少0.2%，日均出口減少6.4%。

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