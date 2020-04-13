【全球攬炒】聯儲官員料美國恐面臨18個月間歇性停工停產

新冠肺炎肆虐全球，美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)認為，疫情對美國經濟造成破壞，未來復甦之路恐是漫長而艱難，美國經濟可能隨着疫情起伏而面臨長達18個月間歇性的停工停產。

他稱，當全球放寬對經濟活動的控制時，疫情又會捲土重來，「在我們真正研發出特效藥或疫苗之前，可能會有一波又一波的爆發、控制，再爆發及控制。」他認為所有人都應該重點考慮為期18個月的醫療體系和經濟戰略。

同時，他警告在找到特效藥或疫苗前，可能是一條漫長而艱難的道路。在有關情況下，他預計很難看到V形復甦。

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