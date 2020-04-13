陳汝銘　中國旺旺銷售渠道多元　助提升盈利

上半年乳品及飲料類收益達到49.5億元，按年增長5.5%。因大宗原材料價格回落，該分部毛利率較去年同期上升4.4個百分點，達到48.9%。佔乳品及飲料類收益90%以上的「旺仔牛奶」期內收益按年增長達到6.6%。同時集團亦注重乳品類產品種類的延展，推出100%生牛乳、高鈣、富含優質乳蛋白、無糖的「旺仔純牛奶」及「堅果牛奶」，而且市場反應不俗。受惠於渠道存貨管理精細化管理，並配合多樣化的線上數碼化營銷活動，拉動了線下實體門店的銷售，乳品及飲料類所有渠道均實現增長，達到了渠道的均衡發展。

相信未來集團能利用多元化行銷，拉近與消費群體距離，並優化產品升級，推出更多品牌以覆蓋和滿足不同消費群，建議可在5.8港元附近買入，目標睇6.5港元，如失守5.2港元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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