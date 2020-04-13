美聯工商舖：今年甲廈租、價料齊跌15至20%

新冠肺炎影響，全球經濟近乎停頓，企業憂慮營商前景，紛減少租用寫字樓規模，商廈市場備受衝擊。美聯工商舖資料，3月份指標甲級商廈租金按月急跌4.5%，不但連跌9個月，更創2009年2月份金融海嘯後最大單月跌幅，而與去年年中歷史高位比較，甲廈租金累積下跌15.4%。

總計今年第1季，整體甲廈租金跌幅達8.8%，同樣創下金融海嘯後最大的按季跌幅，當中核心商業區(中上環、金鐘、灣仔、尖沙咀)跌幅更達10.8%，跑輸整體市場。按區域劃分，首季灣仔甲廈租金跌幅高達13%，冠絕核心區，最新平均呎租僅約59.3元。

另外，上月甲廈價格按月挫2.4%，同樣連跌9個月，累積跌幅達10.5%。至於3月份以金鐘甲廈售價跌幅較大，按月挫達5.3%，最新平均呎價約30,420元。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，隨着疫症演變成為全球大流行，各國經濟相繼停擺，不少企業對於營商前景感到悲觀，大幅削弱寫字樓的需求，而香港近期的感染人數也回升，也影響本地公司的信心。

他續稱，在疫症蔓延下，近月企業租用寫字樓有以下傾向，由大面積搬到細面積，另由高租金單位搬到低租金單位，同時由核心區搬到非核心區。上述的情況，也解釋到為何近期港島商業中心區租金跌幅較為顯著。

他預期，由於疫情持續，加上本地及環球經濟惡化已經無可避免，因此把今年的寫字樓預測全面下調，全年甲廈租金由年初的預計跌5至8%，改為跌15至20%，至於售價預測則由跌5%，改為跌15至20%。

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