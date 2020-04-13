新冠肺炎：二手Switch價格激增　高過新機5成！

日本傳媒報道，受新冠肺炎疫情影響，日本任天堂主力遊戲機Switch的二手產品價格激增，網上拍賣平均中標價約為5萬日圓(約3,600港元)，比新機零售價約2,340港元，還要高出約5成！

根據營運網上拍賣比價查詢平台的日本Aucfan公司介紹，截至上周三(8日)，Switch的平均中標價約為5.05萬日圓，遊戲機價格從3月下旬開始上漲，比2月份上漲約7成。

事實上，由於疫情導致中國的生產和出貨出現延遲，加上日本政府要求市民避免外出帶來的居家消費，Switch在日本一直處於缺貨狀態，日本大型家電商在2月時已出現缺貨情況，即使補貨亦很快售罄。

至於Switch遊戲《集合啦！動物森友會》(又名《動物之森》)，亦於疫情期間大受歡迎，推高對Switch遊戲機的需求。根據日本遊戲雜誌《Fami通》介紹，該遊戲自3月20日發售後，僅3天時間銷量就已突破188萬套(盒裝版)。

分析指出，任天堂目前已暫停Switch面向日本國內的出貨，估計二手Switch和新品的價格倒掛現象將會持續。

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