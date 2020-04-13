航空業重創！東涌租市插水　東環一房月租跌近20%

航空公司業務受新冠肺炎疫情重創，東涌區租市同受重創，平價租盤湧現市場。美聯吳惠斌指出，該區屋苑鄰近香港國際機場，租盤最受機師、機艙服務員或機組人員追捧，但近期該批人士「無工開」，租金律貼亦被扣減，直接影響區內租金。

他續稱，例如區內一房租盤，過往一向最受上述租客歡迎，近日東環3B座一個低層10室，實用面積378方呎，開價1.3萬港元放盤約1個月，剛減價至1.1萬元租出，呎租約29元。

事實上，上址去年舊租約月租亦達1.3萬元。若與同類型單位疫前市值月租約1.35萬元相比，現租值跌價約18.5%。

吳氏亦指出，租務需求減少，東涌租盤累增，現時區內放盤單位，較疫情前已增至少約10至15%。其中影岸．紅A座低層兩房單位，實用面積601方呎，最初以每月1.8萬元放租，其後三度降價共4,000元，現開價僅約1.4萬元，但仍未獲承租。

除上述租務成交外，二手市場亦「筍盤」處處：

【沙田第一城4月暫錄13宗買賣】

中原馮澤源稱，沙田第一城本月暫錄13宗買賣，剛錄45座高層A室單位成交，實用面積284方呎，零議價下售530萬港元，呎價18,662元。

美聯翁凱傑另稱，該盤10座另一個低層G室單位，實用面積327方呎，剛售535萬元，呎價16,361元。

【5球有找！嘉湖山莊兩房僅售476.8萬】

天水圍嘉湖山莊兩房單位樓價「5球有找」。祥益謝利官表示，單位為美湖居4座極低層E室，實用面積441方呎，3月中開價510萬港元，累減33.2萬元，剛外區上車客以476.8萬元承接，呎價約10,812元。

據了解，原業主持貨僅約3年，辣招鬆綁即沽貨套現，帳面僅賺逾70餘萬元。

【屯門時代廣場兩房戶 放盤半年劈價74萬沽】

利嘉閣地產分行首席聯席董事李振宇表示，屯門時代廣場B座低層2室單位，實用面積約408方呎，兩房間隔，望城市街景。單位於上年10月開始放盤，原叫價600萬港元，其後減價74萬元或約12%，日前最終以526萬元完成交易，折合實用面積呎價約12,892元。

據了解，原業主於2016年10月，以約418.5萬元購入上述單位。持貨約3年，現轉手帳面獲利約107.5萬元，賺價約26%。

時代廣場本月至今累錄3宗二手成交個案，現時屋苑約有16個單位放售，最低入場價由屬於凶宅單位的365萬元起。

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