全球最賺錢App騰訊居首　陸企佔比首超越日企

美國移動應用數據及分析平台App Annie發布2019年全球App收益、下載次數和月均用戶數的「Top Publisher Awards」排行榜，收益居前的52家企業中，中國企業佔11家，日本企業佔10家，美國佔17家，3個國家總共約佔7成，亦是自有可比數據的2011年以來，中國企業數量首次超越日本。

至於首個躋身前10的非遊戲App企業，是開發交友App Tinder等的美國互聯網綜合企業IAC，排名第10。

App Annie分析美國蘋果公司(Apple Inc.)的應用商店App Store和Android的Google Play合計的App收益、iPhone和Android上的App下載次數和月均用戶數的增長。App Annie認為，以遊戲等為中心，各國App的競爭將日趨激烈。

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