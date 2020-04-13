全球最賺錢App騰訊居首 陸企佔比首超越日企
2020年04月13日 14:01
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美國移動應用數據及分析平台App Annie發布2019年全球App收益、下載次數和月均用戶數的「Top Publisher Awards」排行榜，收益居前的52家企業中，中國企業佔11家，日本企業佔10家，美國佔17家，3個國家總共約佔7成，亦是自有可比數據的2011年以來，中國企業數量首次超越日本。
收益排行榜中，位居前列的均為遊戲企業。當中，最多收益的企業是中國互聯網巨頭騰訊控股(00700)，其智能手機遊戲「王者榮耀」等受熱捧。其次為網易，第3位是推出「Candy Crush」等遊戲的美國動視暴雪。另外，統計顯示，提供遊戲應用的企業佔應用商店整體收益的約7成。
至於首個躋身前10的非遊戲App企業，是開發交友App Tinder等的美國互聯網綜合企業IAC，排名第10。
App Annie分析美國蘋果公司(Apple Inc.)的應用商店App Store和Android的Google Play合計的App收益、iPhone和Android上的App下載次數和月均用戶數的增長。App Annie認為，以遊戲等為中心，各國App的競爭將日趨激烈。
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