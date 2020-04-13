【糧食危機】美豬肉供應鏈堪憂！最大加工廠員工染疫緊急關閉

南達科他州州長Kristi Noem指出，廠內3,700名工人中，出現238人確診新冠肺炎，相當於該州有54%的確診來自該間工廠，呼籲工廠盡快關閉至少14天。

史密斯菲爾德行政總裁Ken Sullivan表示，廠房復工時間將由政府部門決定何時重啟。但如廠房持續停工，將會限制零售店的肉類供應，並且導致農場家畜滯銷，擾亂美國食品供應鏈。而美國食品及藥監局提及，目前沒有證據顯示新冠肺炎病毒可以透過食品或食品包裝傳播。

該公司又指，將支付僱員未來兩周的薪酬。該廠每周供應近1.3億份食物，每天供應約1,800萬份食物，擁有3,700名員工，550多名獨立的家庭農民為該工廠提供產品。

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