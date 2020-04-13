人民幣偏軟　本周或弱見7.15水平

周一(13日)人民幣匯價偏軟，在岸人民幣(CNY)現報7.0469兌每美元，較上周五(10日)跌110點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0570，每百港元兌90.4元人民幣。

招商銀行首席外匯分析師李劉陽指出，上周美元全面下跌，推升人民幣匯率升破原有波動區間下限7.05，惟市場風險偏好能否持續仍存疑，預計本周在外貿數據的衝擊下，人民幣匯率將衝高回落，本周波動區間為7至7.15。

李氏續指，未來幾周人民幣面臨的內外環境變數仍大，歐美國家的疫情可能會更長時間停留在爆發期，新興國家可能會出現新一輪疫情爆發，原油短期仍處於供大於求的狀態，均會影響市場的風險偏好

華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘則指，於3月美元流動性緊絀之際，人民幣依然相對強勢，此前中國人民銀行官員亦指人民幣資產顯示出避險屬性，預計人民幣將會繼續轉強。

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