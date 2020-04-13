【債務危機】G20擬暫緩貧窮國家還債

外媒報道，二十國集團(G20)快將就凍結貧窮國家償還主權債務達成協議，為期至少6個至9個月，以避免爆發債務危機。據悉，發達國家及國際機構正草議十分清晰的準則並按個別國家情況作出寬免決定。

有G20官員表示，落實債務寬免需要一些時間協調，但認為部分國家應即時給予空間，令它們暫時無需擔心現金流及償債問題，把資金用作解決即時所需。

新冠肺炎疫症對低收入國家的經濟衝擊尤其巨大，加上這些國家在2008年金融海嘯後大量舉債，外界一直擔心償債能力的持續性。國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行上月已呼籲暫緩76個貧窮國家還債。

獲得雙邊發展緩助的國家，估計今年需向外國債權人償還400億美元，而國際金融學會(IIF)則估計低收入國家今年需償還1,300億美元本地債務。

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